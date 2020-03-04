В Новороссийске в автобусе умерла пенсионерка
Краснодарский край Валерия Дульская
В центре Новороссийска 4 марта в автобусе №41 умерла женщина
Заместитель руководителя новороссийского следственного отдела Роман Федоров рассказал порталу Юга.ру, что 74-летняя женщина зашла в автобус на остановке «Центральный рынок». Ей стало плохо и она упала. Предварительно, у пенсионерки остановилось сердце. Проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, следственный комитет устанавливает личность погибшей женщины, тело которой нашли в марте в Армавире.