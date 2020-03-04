В Новороссийске в автобусе умерла пенсионерка

Заместитель руководителя новороссийского следственного отдела Роман Федоров рассказал порталу Юга.ру, что 74-летняя женщина зашла в автобус на остановке «Центральный рынок». Ей стало плохо и она упала. Предварительно, у пенсионерки остановилось сердце. Проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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