В Новороссийске в автобусе умерла пенсионерка

Краснодарский край

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В центре Новороссийска 4 марта в автобусе №41 умерла женщина

Заместитель руководителя новороссийского следственного отдела Роман Федоров рассказал порталу Юга.ру, что 74-летняя женщина зашла в автобус на остановке «Центральный рынок». Ей стало плохо и она упала. Предварительно, у пенсионерки остановилось сердце. Проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, следственный комитет устанавливает личность погибшей женщины, тело которой нашли в марте в Армавире.

Новороссийск Общественный транспорт Следственный комитет смерть

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