Больше половины зарплаты россиян уходит на ипотеку — исследование

Специалисты в начале марта подсчитали, какая часть зарплаты россиян уходит на оплату ипотечного кредита

Так, россияне с доходом до 70 тыс. рублей отдают за ипотеку больше 50% своей зарплаты, сообщили 4 марта «Известия» со ссылкой на исследование.

Бюро кредитных историй Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подсчитало показатель долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам и займам к его ежемесячным доходам) ипотечных заемщиков в 2019 году.

Выяснилось, что у граждан с доходом до 30 тыс. рублей на оплату ипотеки уходит 86% доходов. Те, кто зарабатывает 30-50 тыс. рублей в месяц, тратят на ипотеку 58,4% зарплат, а граждане с доходом 50-70 тыс. рублей — 45,5%.

В среднем показатель долговой нагрузки россиян составляет 63,3%, то есть больше половины своих доходов граждане тратят на погашение задолженностей .

Напомним, в феврале правительство России поручило разработать меры по снижению выплат по ипотечным кредитам.

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