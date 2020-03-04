В России собираются поставить датчики извещений о нарушении ПДД в автомобили

Краснодарский край, Вся Россия

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Росстандарт в начале марта рассказал о том, что в российских автомобилях могут появиться системы, предупреждающие о потенциальном нарушении ПДД

В России разработали ГОСТ для систем распознавания светофоров, разметки и дорожных знаков. Его собираются принять до конца октября 2020 года, сообщили «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

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Системы распознавания объектов инфраструктуры (СРОИ) будут предупреждать водителей о потенциальном нарушении правил дорожного движения. Для этого их оснастят камерами, которые будут способны распознавать дорожные знаки, светофоры и разметку. В ситуации возможного нарушения ПДД система сообщит об этом водителю визуально или с помощью аудиосообщений и вибрации руля или сидения.

Такое оборудование планируется устанавливать на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики, добавил RT.

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Напомним, в начале июля 2019 года стало известно, что ГИБДД собирается пересмотреть правила дорожного движения и провести их ревизию. 

Как писали Юга.ру, В 2015 году в Краснодаре полицейские и священники раздали водителям «православные ПДД».

Автомобили ДТП Транспорт

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