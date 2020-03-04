В Армавире нашли тело женщины со шрамом

Следственный комитет устанавливает личность погибшей женщины, тело которой было найдено в марте в Армавире

В поселке Юбилейном 2 марта местный житель нашел тело женщины на улице Крайней и сообщил об этом в полицию.

При погибшей не было документов, поэтому установить ее личность не удалось. При этом на теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Приметы женщины: на вид 45-50 лет, рост около 170 см. Среднее телосложение и темные волосы, окрашенные в каштановый цвет. В нижней части живота справа есть след от операции длиной 10-15 см.

Проводится проверка, устанавливается личность погибшей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Просьба всем, у кого его какая-либо информация о произошедшем или кто узнал женщину по приметам, обратиться по телефонам: 102 либо 8 (86137) 38-647.

В конце февраля Юга.ру писали о том, что в Ленинградском районе на стенах зданий появились схемы с расположением различных объектов. Позже оказалось, что с их помощью убийца хотел показать, куда он спрятал тело 8-летней девочки, пропавшей без вести в 2016 году.