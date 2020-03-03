В центре Краснодара загорелся собор Александра Невского

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 3 марта начался пожар в здании собора Александра Невского

Сообщение о пожаре поступило в 21:08. Приехавшие на место спасатели установили, что на цокольном этаже горят вещи. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. Эвакуацию из помещения не проводили, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:30 пожар полностью потушили. Пострадавших и погибших нет, причина происшествия устанавливается.

Напомним, в этот же день в краевом центре сгорели хозпостройки возле жилых домов.

Краснодар МЧС Пожары

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