В СК создали отдел по расследованию киберпреступлений
Вся Россия Анастасия Щеглова
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 3 марта рассказал о создании отдела по расследованию IT-преступлений
О создании специального отдела Александр Бастрыкин рассказал на расширенной коллегии СК.
«Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», — отметил глава ведомства.
Ранее подразделения с аналогичными задачами появились в МВД России.
За девять месяцев 2019 года ущерб от киберпреступлений в стране составил 10 млрд рублей, сообщает RT. При этом в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 27%.
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