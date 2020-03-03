В СК создали отдел по расследованию киберпреступлений

«Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», — отметил глава ведомства.

Ранее подразделения с аналогичными задачами появились в МВД России.

За девять месяцев 2019 года ущерб от киберпреступлений в стране составил 10 млрд рублей, сообщает RT. При этом в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 27%.