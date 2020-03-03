Ученые РАН выяснили возраст скульптуры, которую нашли около Крымского моста
Институт археологии Российской академии наук (РАН) 3 марта рассказал о результатах исследования древней мужской скульптуры, которую нашли около Крымского моста в 2017 году
Артефакт нашли в 2017 году во время подводных раскопок в районе строительства Крымского моста, в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Тогда ученые сообщили, что находка является уникальной для Северного Причерноморья, так как найти ее аналоги не удавалось.
В марте 2020 года Институт археологии РАН рассказал о результатах изучения скульптуры. Они показали, что голова была сделана из пористой глины с помощью оттиска. Согласно данным исследования, мастер гравировкой нанес «волосы» и «бороду» мужчины, а затем обжег изделие.
Отмечается, что при этом скульптура объединила в себе художественные приемы как минимум двух школ. Верхнюю ее часть выполнили архаическим способом — с резкими переходами и крупными глазами, а отображение глаз, губ и бороды сделали соответствующим восточным традициям. Это позволило считать, что голову изготовили в небольшой мастерской в одном из греческих городов в Малой Азии. Работники таких мастерских подражали культурным центрам и при этом стремились передать сходство с портретом исторических личностей, сообщили в пресс-службе Института РАН.
Читайте также:
Эксперты отобрали образцы с разных участков поверхности головы и выяснили, что на ее внутренней части содержатся остатки свинца. Это может указывать на то, что «лицо» было прикреплено к утраченной опоре с помощью свинцовой стяжки.
Кроме того, на внешней части головы были обнаружены минералы якобсит и браунит — они традиционно использовались для создания темного красителя. На других образцах, взятых с губ головы, нашли железо. Это говорит о том, что губы статуи были окрашены в красный цвет.
Также ученые сделали вывод, что зона «волосяного покрова» терракотовой головы была залита смолой хвойного дерева. Ее использовали как в качестве защитного слоя, так и для того, чтобы затем наклеить на поверхность золотую фольгу. Специалисты РАН предположили, что в данном случае смолу могли использовать как основу для нанесения красителя.
Ученые отметили, что находку создали в V веке до нашей эры. Исследователи считают, что такая скульптура предназначалась для крепления на корабле.
Читайте также
Что два года назад обещали фанаты, если Little Big поедут на Евровидение