Ученые РАН выяснили возраст скульптуры, которую нашли около Крымского моста

Артефакт нашли в 2017 году во время подводных раскопок в районе строительства Крымского моста, в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Тогда ученые сообщили, что находка является уникальной для Северного Причерноморья, так как найти ее аналоги не удавалось.

В марте 2020 года Институт археологии РАН рассказал о результатах изучения скульптуры. Они показали, что голова была сделана из пористой глины с помощью оттиска. Согласно данным исследования, мастер гравировкой нанес «волосы» и «бороду» мужчины, а затем обжег изделие.

Отмечается, что при этом скульптура объединила в себе художественные приемы как минимум двух школ. Верхнюю ее часть выполнили архаическим способом — с резкими переходами и крупными глазами, а отображение глаз, губ и бороды сделали соответствующим восточным традициям. Это позволило считать, что голову изготовили в небольшой мастерской в одном из греческих городов в Малой Азии. Работники таких мастерских подражали культурным центрам и при этом стремились передать сходство с портретом исторических личностей, сообщили в пресс-службе Института РАН.