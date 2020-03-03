В Сочи пропавших подростков продолжают искать и на берегу, и в море

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи седьмые сутки ищут двух школьников, которых в конце февраля унесло в море. Пока поиск не дал новых результатов

Вечером 25 февраля в поселке Лазаревском два 14-летних школьника переходили реку Псезуапсе, которая граничит с Черным морем, и их унесло волной. Спасатели занялись поисками детей, однако из-за плохой погоды работы в акватории постоянно приостанавливали.

Читайте также:

3 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что поиски мальчиков продолжают авиация, катера и водолазы.

«Всего от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлечено 256 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС — 33 человека и 10 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как писали Юга.ру, в августе 2018 года в районе Ореховских водопадов двое детей и двое взрослых переходили вброд реку Сочи рядом с мостом. Взрослые смогли выбраться, а мальчика и девочку унесло течением, они погибли. Позже выяснилось, что попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники: женщина и ее дети 4 и 16 лет.

Дети МЧС Пропавшие без вести Розыск людей Сочи Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи пропавших подростков продолжают искать и на берегу, и в море
В Краснодаре сгорели хозпостройки возле жилых домов
«Дай ей бог здоровья». Путин заявил о важности оппозиции в стране
В Геленджике объявили конкурс на лучший эскиз фонтана «Балерины»
В Краснодаре осудили застройщиков, которые похитили деньги у 115 дольщиков
На Привокзальной площади Сочи начали демонтировать досмотровые павильоны, построенные к Олимпиаде

Лента новостей

В Краснодаре сдали дом, который строили 17 лет

В прошлом году он горел, а в шахте лифта находили обезглавленный труп

Статьи

Вы познали краснодарские радости, если делали это

Самый позитивный счетчик

На Кубани семь полицейских создали преступное сообщество и брали взятки

Реклама на портале