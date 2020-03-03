В Сочи пропавших подростков продолжают искать и на берегу, и в море

В Сочи седьмые сутки ищут двух школьников, которых в конце февраля унесло в море. Пока поиск не дал новых результатов

Вечером 25 февраля в поселке Лазаревском два 14-летних школьника переходили реку Псезуапсе, которая граничит с Черным морем, и их унесло волной. Спасатели занялись поисками детей, однако из-за плохой погоды работы в акватории постоянно приостанавливали .

3 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что поиски мальчиков продолжают авиация, катера и водолазы.

«Всего от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлечено 256 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС — 33 человека и 10 единиц техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как писали Юга.ру, в августе 2018 года в районе Ореховских водопадов двое детей и двое взрослых переходили вброд реку Сочи рядом с мостом. Взрослые смогли выбраться, а мальчика и девочку унесло течением, они погибли. Позже выяснилось, что попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники: женщина и ее дети 4 и 16 лет.