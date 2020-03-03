В Краснодаре сгорели хозпостройки возле жилых домов

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 3 марта произошел пожар в хозпостройках

Сообщение о возгорании на улице Монтажной поступило спасателям в 13:07. В 13:14 пожарные установили, что загорелись хозпостройки на площади 66 кв. метров.

Огонь потушили в 13:42. На месте работали десять человек и три единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Напомним, днем 27 февраля в краевой столице на улице Воронежской произошел крупный пожар. Там загорелась трава на площади 500 кв. метров.

Краснодар МЧС Пожары

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