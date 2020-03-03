Категории комфорта. Российские поликлиники собираются оценивать по качеству сервиса

В Минздраве РФ в начале марта предложили присваивать медучреждениям различные категории в зависимости от качества услуг

Министерство здравоохранения России разработало и вынесло на общественное обсуждение законопроект о присвоении больницам и поликлиникам специальных информационных знаков соответствия, сообщила 2 марта «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

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Все медучреждения планируется разделить на три категории. Ведомство разработало 22 критерия, по которым будут оценивать медучреждения. В соответствии с набранными баллами, больницы и поликлиники разделят на три категории.

По словам представителей Минздрава, это поможет развить конкурентную среду.

«Таким образом, уровни представляют собой систему постоянного совершенствования процессов организации медпомощи в медицинских учреждениях», — сообщили в Минздраве.

Больницы будут проверяться на соответствие заявленному уровню каждые три года. Знаки соответствия планируют вывешивать у входа в медучреждение, добавил телеканал «360».