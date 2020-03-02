В Адыгее отметили 100-летие поэта Андрухаева

К этой дате в республике приурочили ряд памятных торжественных мероприятий, основные из них прошли на родине поэта — в ауле Хакуринохабль. Там состоялась торжественная линейка в Мамхегской средней школе, где учился Андрухаев. Также экскурсии прошли в музее. Вспомнили поэта и в Адыгейском педагогическом колледже, который носит имя героя.

Кроме того, в память о подвиге Андрухаева в Хакуринохабле состоялась презентация документального фильма Анзора Емкужа. Еще один архивный материал о поэте представил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В своем инстаграме он опубликовал письмо матери от председателя президиума Верховного совета СССР с сообщением о героической смерти Андрухаева.

Напомним, всего в Адыгее было более 40 Героев Советского Союза. Первым стал политрук Хусен Андрухаев, совершивший подвиг 8 ноября 1941 года в районе села Дьяково на Украине. Поэт погиб в ожесточенном оборонительном бою в ноябре того же года. В окружении фашистов мужчина подорвал себя гранатой со словами: «Русские не сдаются!»