В Адыгее отметили 100-летие поэта Андрухаева

Адыгея

Распечатать

В Адыгее 2 марта отметили 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза поэта Хусена Андрухаева

К этой дате в республике приурочили ряд памятных торжественных мероприятий, основные из них прошли на родине поэта — в ауле Хакуринохабль. Там состоялась торжественная линейка в Мамхегской средней школе, где учился Андрухаев. Также экскурсии прошли в музее. Вспомнили поэта и в Адыгейском педагогическом колледже, который носит имя героя.

Кроме того, в память о подвиге Андрухаева в Хакуринохабле состоялась презентация документального фильма Анзора Емкужа. Еще один архивный материал о поэте представил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В своем инстаграме он опубликовал письмо матери от председателя президиума Верховного совета СССР с сообщением о героической смерти Андрухаева.

Напомним, всего в Адыгее было более 40 Героев Советского Союза. Первым стал политрук Хусен Андрухаев, совершивший подвиг 8 ноября 1941 года в районе села Дьяково на Украине. Поэт погиб в ожесточенном оборонительном бою в ноябре того же года. В окружении фашистов мужчина подорвал себя гранатой со словами: «Русские не сдаются!»

Великая Отечественная война История Мурат Кумпилов Памятники Поэзия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани семь полицейских создали преступное сообщество и брали взятки
Little Big поедет на Евровидение 2020 от России
В Краснодаре сдали дом, который строили 17 лет. В прошлом году он горел, а в шахте лифта находили обезглавленный труп
В Адыгее отметили 100-летие поэта Андрухаева
В Адыгее помогли 94-летней пенсионерке, которая не получала пенсию и жила в полуразрушенном доме
В России впервые в истории пройдет матч за Суперкубок УЕФА

Лента новостей

Реклама на портале