В Адыгее помогли 94-летней пенсионерке, которая не получала пенсию и жила в полуразрушенном доме

В Адыгее после публикаций в соцсетях помогли пенсионерке, которая жила в доме без удобств и не получала пенсию

В конце февраля туристы, которые посетили горный поселок Победа, возле мужского монастыря нашли пожилую местную жительницу. Пенсионерка долгое время живет без документов и пенсии. Приезжие сняли видео о сложных бытовых условиях проживания женщины и выложили его в интернет.

Позже видео в своем инстаграме опубликовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов. На кадрах видно, что пенсионерка живет в полуразрушенном доме без газа и других удобств. Кумпилов поручил подчиненным выяснить причины сложившейся ситуации и принять экстренные меры для ее изменения, а также оказать женщине адресную помощь, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Выяснилось, что 94-летняя уроженка Полтавской области уже много лет проживает в поселке Победа. Ей помогает племянник, который рассказал, что давно настаивал на оформлении пенсии, но тетя не спешила восстанавливать утерянные документы. Постоянную помощь оказывали и местные жители. В комментариях местные жители сообщили, что готовы были всегда оказать нужную поддержку.

«Бабушка не голодала, ее кормят все в округе, у нее фрукты бананы, апельсины, гранат, мандарины. Ей нравится жить в своем доме. От пенсии отказалась давно, говорит, что не нужны деньги и хватает. У нее четыре кошки и собака. А душа теперь болит за них, в доме престарелых она попробует», — пишут местные жители.

В пресс-службе главы Адыгеи порталу Юга.ру уточнили, что женщине уже оформили документы и начисли пенсию. Пенсионерку поместили в пансионат для инвалидов и престарелых, однако по собственному желанию 2 марта ее отправили домой.