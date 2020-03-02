В Краснодаре мужчина выпал из окна многоэтажки

В Краснодаре 1 марта на улице Героев Разведчиков нашли тело мужчины

Очевидцы рассказали в паблике «Жесть Краснодара» во «ВКонтакте», что на улице Героев Разведчиков, 24 в первой половине дня лежало тело мужчины, накрытое простыней. Рядом было сломанное ограждение.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили этот случай и уточнили, что по факту смерти 35-летнего мужчины из Кемеровской области проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Краснодаре выясняют обстоятельства гибели мужчины после падения из окна 23 февраля.