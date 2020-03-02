Дело Константина Котова, которого осудили на 4 года за участие в акциях протеста, отправили на пересмотр
Второй кассационный суд 2 марта отменил приговор политическому активисту Константину Котову и отправил его дело на рассмотрение в Мосгорсуд
Константин Котов — российский оппозиционный активист, осужденный по статье 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
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Котова задержали 10 августа во время несогласованной акции протеста в Москве. 5 сентября Тверской районный суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.
Дело вызвало широкий общественный резонанс. Во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря 2019 года журналист обратил внимание президента на решение суда.
«Я посмотрю, я услышал», — сказал Путин.
25 января 2020 года глава государства поручил новому генпрокурору РФ Игорю Краснову рассмотреть обоснованность приговора. 3 февраля Генпрокуратура обратилась с просьбой к кассационному суду снизить срок Котову до одного года.
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Как писали Юга.ру, в четвертом эпизоде проекта «20 вопросов Владимиру Путину», журналист Андрей Ванденко также спросил президента о деле Котова, обратив внимание президента на то, что только после его личного вмешательства «процесс пошел» и дело отправили на пересмотр.
«Президент, будучи гарантом конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике», — ответил Путин.
2 марта суд отправил на пересмотр дело активиста.
«Приговор Тверского районного суда Москвы отменить, апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — цитирует решение судебной коллегии из зала суда корреспондент РИА «Новости».
Котов будет дожидаться судебного заседания в СИЗО. Суд заключил его под стражу на два месяца, добавил RT.
Отметим, что Константин Котов стал вторым человеком, осужденным по статье 212.1, которая появилась в УК РФ в 2014 году. Первым оказался оппозиционер Ильдар Дадин.
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