В Адыгее выделят 10 млн рублей на гранты для общественных организаций

В Адыгее в 2020 году усилят поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)

Для этого по поручению главы республики Мурата Кумпилова в два раза увеличат сумму грантового пула и расширят направления социальных проектов для участия в конкурсе на получение гранта.

Об этом в марте сообщила порталу Юга.ру вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова. По ее словам, сейчас идет разработка документов на конкурс среди общественных организаций.

«Подобные конкурсы — это дополнительная возможность для организаций реализовать свои идеи, добрые дела. Их должно быть больше. Расширяйте действующие проекты, максимально охватывайте целевую аудиторию», — поставил задачу руководитель региона.

По словам вице-премьера Адыгеи, уже определено, что сумма грантовой поддержки в этом году составит 10 млн рублей. Эти средства получат организации — победители конкурса на лучший соцпроект в разных направлениях деятельности: социальное обслуживание, профилактика социально опасных форм поведения граждан, развитие волонтерства, пропаганда здорового образа жизни, развитие межнационального сотрудничества, туризма, науки, образования.

«В числе нововведений — обучение представителей СОНКО. Для этого в республике до конца года планируется создать региональный ресурсный центр», — отметила Наталья Широкова.

Впервые конкурс среди СОНКО в Адыгее был организован в 2019 году. На него подали 27 проектов от 23 организаций региона. Победителями стали семь организаций, которые получили порядка 4 млн рублей на реализацию социальных проектов.