УРАЛСИБ представил сезонный вклад «Высота»

Минимальная сумма вклада составит 100 тыс. рублей. Базовая доходность вклада зависит от срока размещения: 181 день — 5%, 367 дней — 5,5%, 732 дня — 5,8% годовых.

Также клиент может получить надбавку к ставке в размере 0,5% годовых на сумму вклада до 1,5 млн рублей — при условии одновременного оформления в банке одного или нескольких инвестиционных продуктов на сумму от 100 тыс. рублей на выбор:

полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» сроком на пять лет в рублях от страховой компании «УРАЛСИБ Жизнь». В продукт включены стратегии ИСЖ «Медицина будущего», «Робототехника», «Золотодобывающие компании», «Фомула роста»;

полис накопительного страхования жизни «Счастливый ребенок» или «Счастливый ребенок Премиум», «Управляй будущим» в рублях от «УРАЛСИБ Жизнь»;

индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании АО «УК УРАЛСИБ». В продукт включены стратегии «Российские акции», «Российские облигации», «Государственные облигации», «Государственные облигации плюс», «Долларовые облигации»;

паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) от «УК УРАЛСИБ». В продукт включены паи открытых ПИФ рыночных финансовых инструментов: «УРАЛСИБ Первый», «УРАЛСИБ Акции роста», «УРАЛСИБ Профессиональный», «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива», «УРАЛСИБ Природные ресурсы», «УРАЛСИБ Глобальные инновации», «УРАЛСИБ Глобальные акции».

Если остаток вклада превысит 1,5 млн рублей, проценты на сумму превышения будут начислять по базовым ставкам вклада «Высота». Также базовые ставки предусмотрены в случаях неоформления инвестпродукта со вкладом или расторжения в течение 14 календарных дней с даты оформления полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или накопительного страхования жизни (НСЖ).

В пресс-службе банка УРАЛСИБ 2 марта рассказали, что проценты будут начислять в конце срока на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Досрочное востребование вклада — по ставке «до востребования» 0,01% годовых. Продление невостребованного вклада на очередной срок происходит автоматически по процентным ставкам для вклада «Доход» для офисов банка по соответствующей сумме и сроку.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Высота» можно получить в отделениях банка УРАЛСИБ, по бесплатному номеру телефона 8-800-250-57-57 или на сайте uralsib.ru.