На Кубани стартовала акция по быстрому обследованию женщин на рак

Краснодарский край

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В поликлиниках Краснодарского края со 2 по 6 марта проходит «Неделя женского здоровья», в течение которой можно оперативно провериться на онкологию

Медики в смотровых кабинетах обследуют кожу, лимфоузлы, слизистые оболочки, щитовидную железу, молочные железы и шейку матки. В течение четырех дней, со 2 по 6 марта, пройти диагностику в поликлинике можно без предварительной записи и направления.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края уточнили, что такое обследование дает возможность на ранней стадии заподозрить злокачественные образования.

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«На первой стадии, когда опухоль еще не начала прорастать в органы и лимфосистему, полностью излечиваются 90–95% больных», — отметили в пресс-службе ведомства.

В 2019 году в крае диагностировали около 27 тыс. случаев злокачественных опухолей, из них в 60% случаев заболевание было на раннем этапе.

Здравоохранение Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ

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