На Кубани стартовала акция по быстрому обследованию женщин на рак

В поликлиниках Краснодарского края со 2 по 6 марта проходит «Неделя женского здоровья», в течение которой можно оперативно провериться на онкологию

Медики в смотровых кабинетах обследуют кожу, лимфоузлы, слизистые оболочки, щитовидную железу, молочные железы и шейку матки. В течение четырех дней, со 2 по 6 марта, пройти диагностику в поликлинике можно без предварительной записи и направления.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края уточнили, что такое обследование дает возможность на ранней стадии заподозрить злокачественные образования.