На Кубани стартовала акция по быстрому обследованию женщин на рак
В поликлиниках Краснодарского края со 2 по 6 марта проходит «Неделя женского здоровья», в течение которой можно оперативно провериться на онкологию
Медики в смотровых кабинетах обследуют кожу, лимфоузлы, слизистые оболочки, щитовидную железу, молочные железы и шейку матки. В течение четырех дней, со 2 по 6 марта, пройти диагностику в поликлинике можно без предварительной записи и направления.
В министерстве здравоохранения Краснодарского края уточнили, что такое обследование дает возможность на ранней стадии заподозрить злокачественные образования.
Читайте также:
«На первой стадии, когда опухоль еще не начала прорастать в органы и лимфосистему, полностью излечиваются 90–95% больных», — отметили в пресс-службе ведомства.
В 2019 году в крае диагностировали около 27 тыс. случаев злокачественных опухолей, из них в 60% случаев заболевание было на раннем этапе.
Читайте также
Электрошокеры, ретроавтомобили и ввоз незарегистрированных лекарств
Какие законы в России вступают в силу весной
Статьи ПартнерскийСоциальный контракт, электронная трудовая и поддержка семей с детьми
Интервью с руководителем кубанских профсоюзов Светланой Бессараб