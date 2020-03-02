Краснодарский OZ МОЛЛ выпустил подарочные карты

Теперь дарить подарки друзьям и близким стало еще легче

«Дарить с OZ МОЛЛ легко!» — именно с таким слоганом самый большой в ЮФО торгово-развлекательный центр запустил проект «Подарочная карта».

Приобрести подарочные карты номиналом от 300 до 15 тыс. рублей можно на первом этаже у стойки информации (вход «Центральный», около катка). Номинал определяется в момент приобретения, для оплаты покупок можно использовать всю сумму карты сразу или постепенно — в течение всего срока действия. Приятное дополнение к карте — красивый подарочный конверт.

Подарочную карту OZ МОЛЛ можно использовать: в магазинах 300 международных и отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров,

в магазинах мебели и товаров для дома, электроники, косметики и парфюмерии, книг, сувениров и подарков,

на обширном фуд-корте и в ресторанах с самыми популярными кухнями мира,

на огромном круглогодичном ледовом катке Sky Ice площадью 1 000 кв. метров,

в детском тематическом парке ZkidZ City, где дети могут освоить любую из 150 занимательных профессий,

в кинотеатре «Формула Кино» с 10 залами общей вместимостью 1 574 места,

в боулинге OZ ONE на 36 дорожек,

в караоке-клубе RAY,

в FAD Bar с самой большой на юге России барной стойкой.

«Подарочная карта OZ МОЛЛ — это универсальный подарок к любому празднику! Теперь не нужно тратить время в попытках угадать желания близкого человека — обладатель карты сможет самостоятельно выбрать себе подарок по вкусу и точно останется доволен. Исполняйте заветные желания друзей и близких вместе с подарочной картой OZ МОЛЛ», — отметили в пресс-службе торгового центра.