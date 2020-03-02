Краснодарский OZ МОЛЛ выпустил подарочные карты
Теперь дарить подарки друзьям и близким стало еще легче
«Дарить с OZ МОЛЛ легко!» — именно с таким слоганом самый большой в ЮФО торгово-развлекательный центр запустил проект «Подарочная карта».
Приобрести подарочные карты номиналом от 300 до 15 тыс. рублей можно на первом этаже у стойки информации (вход «Центральный», около катка). Номинал определяется в момент приобретения, для оплаты покупок можно использовать всю сумму карты сразу или постепенно — в течение всего срока действия. Приятное дополнение к карте — красивый подарочный конверт.
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Подарочную карту OZ МОЛЛ можно использовать:
- в магазинах 300 международных и отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров,
- в магазинах мебели и товаров для дома, электроники, косметики и парфюмерии, книг, сувениров и подарков,
- на обширном фуд-корте и в ресторанах с самыми популярными кухнями мира,
- на огромном круглогодичном ледовом катке Sky Ice площадью 1 000 кв. метров,
- в детском тематическом парке ZkidZ City, где дети могут освоить любую из 150 занимательных профессий,
- в кинотеатре «Формула Кино» с 10 залами общей вместимостью 1 574 места,
- в боулинге OZ ONE на 36 дорожек,
- в караоке-клубе RAY,
- в FAD Bar с самой большой на юге России барной стойкой.
«Подарочная карта OZ МОЛЛ — это универсальный подарок к любому празднику! Теперь не нужно тратить время в попытках угадать желания близкого человека — обладатель карты сможет самостоятельно выбрать себе подарок по вкусу и точно останется доволен. Исполняйте заветные желания друзей и близких вместе с подарочной картой OZ МОЛЛ», — отметили в пресс-службе торгового центра.
Подробности приобретения и использования подарочной карты можно узнать на сайте.
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