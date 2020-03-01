В Краснодаре на неделю ограничат проезд по Садовому мосту ночью

С 4 марта на Садовом мосту в Краснодаре начнутся ремонтные работы

С 4 по 11 марта с 23:00 до 5:00 движение транспорта будет частично ограничено по двух правым полосам Садового моста в направлении улицы МОПР. По мере выполнения работ бригада рабочих будет смещаться с правой в левую часть моста. Специалисты отремонтируют резиновые компенсаторы деформационных швов, сообщили 1 марта в пресс-службе администрации города.

Резиновые компенсаторы защищают швы путепровода от излишней влаги, льда, мусора, а также помогают продлить срок эксплуатации строительных материалов и конструкций моста, объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Напомним, с 26 февраля по 3 марта рабочие ремонтируют температурные швы на Северном мосту.