В Краснодаре на неделю ограничат проезд по Садовому мосту ночью
С 4 марта на Садовом мосту в Краснодаре начнутся ремонтные работы
С 4 по 11 марта с 23:00 до 5:00 движение транспорта будет частично ограничено по двух правым полосам Садового моста в направлении улицы МОПР. По мере выполнения работ бригада рабочих будет смещаться с правой в левую часть моста. Специалисты отремонтируют резиновые компенсаторы деформационных швов, сообщили 1 марта в пресс-службе администрации города.
Резиновые компенсаторы защищают швы путепровода от излишней влаги, льда, мусора, а также помогают продлить срок эксплуатации строительных материалов и конструкций моста, объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Напомним, с 26 февраля по 3 марта рабочие ремонтируют температурные швы на Северном мосту.
Как писали Юга.ру, 15 августа 2017 года дорогу по улице Садовой от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения машин, а 11 сентября по мосту перестали ходить трамваи. Движение электротранспорта возобновили на несколько дней раньше запланированного. Для машин мост открыли 15 декабря 2017 года. В конце января власти сообщали, что мост готов на 78%. Полностью движение на мосту открыли 2 апреля 2018 года.