Жителей Сочи предупредили о сильном снегопаде в горах

В первый день весны в горах Сочи синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, налипание снега на проводах и деревьях, а также туман и гололедицу на дорогах.

Спасатели просят жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на машине. Не следует оставлять автомобили в местах, где машина может помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Кроме того, в этот день отдыхающим не рекомендуют выход в горы.