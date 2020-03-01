Жителей Сочи предупредили о сильном снегопаде в горах
В горной зоне Сочи 1 марта прогнозируют сильный мокрый снег и снег
В первый день весны в горах Сочи синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, налипание снега на проводах и деревьях, а также туман и гололедицу на дорогах.
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Глава города Алексей Копайгородский распорядился перевести все службы в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Спасатели просят жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности, воздержаться от поездок на машине. Не следует оставлять автомобили в местах, где машина может помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Кроме того, в этот день отдыхающим не рекомендуют выход в горы.
Как писали Юга.ру, 28 февраля жителей Сочи предупреждали о сильных дождях и подъеме воды в реках.
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