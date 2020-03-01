Краснодар ночью немного подтопило. На улицы вышло 10 водооткачивающих машин

В ночью на 1 марта в Краснодаре подтопило несколько улиц

По информации Центра мониторинга дорожного движения и транспорта в ночь с 29 февраля на 1 марта в краевой столице было зафиксировано девять локальных подтоплений на участках, где нет ливневок.

Десять водооткачивающих машин были направлены на улицы: Агрохимическая, 138, Ярославского, 120, Российская, Петра Метальникова, бульвар Строителей, 8, Дружная, 4, Чернышевского/ул. Первомайская, Троицкая, 34, Дежнева/ул. Просторная.

Напомним, что в случаях подтопления улиц можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (861) 214-33-36 и 112.