Краснодар ночью немного подтопило. На улицы вышло 10 водооткачивающих машин
В ночью на 1 марта в Краснодаре подтопило несколько улиц
По информации Центра мониторинга дорожного движения и транспорта в ночь с 29 февраля на 1 марта в краевой столице было зафиксировано девять локальных подтоплений на участках, где нет ливневок.
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Десять водооткачивающих машин были направлены на улицы: Агрохимическая, 138, Ярославского, 120, Российская, Петра Метальникова, бульвар Строителей, 8, Дружная, 4, Чернышевского/ул. Первомайская, Троицкая, 34, Дежнева/ул. Просторная.
Напомним, что в случаях подтопления улиц можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (861) 214-33-36 и 112.
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