14-летний мальчик пропал без вести в Дагестане

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МВД Дагестана 28 февраля объявило в розыск подростка, который пропал без вести

25 февраля 14-летний Умар Муртазалиев ушел из дома в селении Тухчар Новолакского района. С тех пор о судьбе юноши ничего не известно.

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В день исчезновения Умар Муртазалиев был одет в синюю куртку, черные джинсы и черные кроссовки, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

В полиции попросили граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, немедленно обратиться по телефонам: 8 (8964) 050-14-14 или 8 (988) 204-40-02.

Ранее Юга.ру писали о том, что в конце февраля в Новороссийске пропал без вести школьник. Спустя неделю его нашли.

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