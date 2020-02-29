14-летний мальчик пропал без вести в Дагестане
Дагестан, Вся Россия Маша Томилина
МВД Дагестана 28 февраля объявило в розыск подростка, который пропал без вести
25 февраля 14-летний Умар Муртазалиев ушел из дома в селении Тухчар Новолакского района. С тех пор о судьбе юноши ничего не известно.
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В день исчезновения Умар Муртазалиев был одет в синюю куртку, черные джинсы и черные кроссовки, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.
В полиции попросили граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, немедленно обратиться по телефонам: 8 (8964) 050-14-14 или 8 (988) 204-40-02.
Ранее Юга.ру писали о том, что в конце февраля в Новороссийске пропал без вести школьник. Спустя неделю его нашли.
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