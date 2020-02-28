Союз женщин Адыгеи возглавила Галимет Ворокова

Также в ходе конференции избрали председателя и членов правления союза. По итогам голосования большинство голосов получила Галимет Ворокова, которая долгое время работала заместителем министра экономического развития и торговли Адыгеи. На посту председателя Союза женщин Адыгеи она сменила Светлану Дорошенко.

Состав правления также обновился. В него вошли женщины, известные в регионе своей общественной и трудовой деятельностью. Среди них — руководители ведомств, журналисты, педагоги, врачи, представители других профессий, многодетные матери — всего 21 человек.

В мероприятии приняли участие представители организации из всех районов республики, а также вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова. Она пожелала вновь избранному активу организации и председателю успехов в общественной деятельности и заявила о готовности поддерживать инициативы союза и совместно решать актуальные вопросы в области социальной политики.

«Мы нацелены на активное сотрудничество с Союзом женщин Адыгеи в решении важных социальных задач, большинство из них напрямую касается поддержки материнства, детства, многодетных семей, улучшения демографической ситуации. Для этого федеральный центр сегодня предоставляет широкие возможности в рамках национальных проектов. Но их эффективная реализация во многом зависит от хорошо налаженной обратной связи с населением, общественными организациями. На это нас нацеливает и глава республики, указывая на необходимость тесного сотрудничества с институтами гражданского общества», — отметила Широкова.

Вице-премьер уточнила, что по поручению Мурата Кумпилова сейчас решается вопрос о расширении направлений взаимодействия с общественными организациями и увеличении суммы грантовой поддержки победителям республиканского конкурса соцпроектов.

Новый председатель Союза женщин рассказала, что в первую очередь актив организации обсудит основные задачи и определит приоритетные направления деятельности. Галимет Ворокова также заявила, что считает важным наладить взаимодействие с другими общественными организации, грамотно использовать возможности грантовой поддержки и активизировать работу организации в районах.

«Самая главная наша задача — выявлять женщин, семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Мы должны стать для таких людей опорой. Будем им помогать, используя свой личный авторитет, возможности общественной организации. Важно умело использовать все инструменты: взаимодействовать с властью, привлекать спонсорские средства, чтобы оказывать адресную помощь нуждающимся. Здесь у нас общие задачи с органами власти, поэтому надеемся на их поддержку», —заключила Ворокова.