В Адыгее военный и три сообщника получили сроки за кражу радиоэлектронных блоков из военчасти на Кубани

Адыгея, Краснодарский край

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Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор четырем мужчинам, в том числе ефрейтору, совершившим кражу военного имущества из части в станице Кавказской

Преступление они совершили в августе 2019 года. В ночное время молодые люди дважды проникали на территорию войсковой части 78108. Двое из них наблюдали за обстановкой, двое — похищали радиоэлектронные блоки, элементы которых содержат драгметаллы. Ущерб составил почти 1,7 млн рублей.

Злоумышленников задержали в ночь на 31 августа при попытке совершить кражу в третий раз, сообщили в пресс-службе СК РФ по Южному военному округу.

Одному из членов группы, который ранее был судим за хулиганство и угон, назначили шесть лет колонии общего режима. Остальные трое подсудимых получили условные сроки — от трех до четырех лет. Также суд взыскал с них сумму причиненного ущерба.

Армия Кавказский район Кражи Суд

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