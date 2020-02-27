Адыгея и Турция договорились о поставках кукурузы для попкорна

Бизнес-делегация из Турции 26-27 февраля приехала в Адыгею для изучения инвестиционного потенциала республики и налаживания деловых контактов

Об этом порталу Юга.ру сообщили в центре поддержки экспорта Адыгеи. По данным организации, в республику прибыли представители пяти компаний Турции, а 26 февраля в Майкопе состоялась В2В-встреча, в которой приняли участие девять компаний из Адыгеи. Они презентовали свою продукцию и услуги.

Турецкие бизнесмены заинтересовались в поставках риса, кукурузного зародыша, подсолнечного масла и других пищевых продуктов, а также в производстве натурального шпона, заготовок для европоддонов и прочей продукции деревообработки, туристических услугах региональных операторов. В результате встречи стороны подписали три протокола о планах на поставку зерна кукурузы для попкорна и поставку паллетных заготовок в Турцию для дальнейшего производства европоддонов.

«Данные документы предполагают дальнейшие переговоры и предметное обсуждение объемов и сроков поставки продукции», — уточнили в центре поддержки экспорта Адыгеи.

Турецкие бизнесмены 27 февраля посетят сельскохозяйственные предприятия фирмы «Краснодарагроальянс» и «Хатукайский», специализирующиеся на производстве зерновых культур, а также завод по выпуску растительного масла «Мамруко». Еще одно направление потенциального сотрудничества — медицинский туризм. С этой целью предприниматели Турции посетят в Майкопе клинику лечебного голодания Даутова.