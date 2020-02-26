В Краснодаре девушка с собакой-поводырем выпала из трамвая

Жительница Краснодара хочет привлечь к ответственности МУП «КТТУ» за инцидент, произошедший с ней при выходе из трамвая

Утром 25 февраля девушка ехала со своим лабрадором- поводырем в трамвае № 6. Когда она выходила на остановке «Улица Калининградская», водитель трамвая начал закрывать двери, не убедившись, что все желающие успели покинуть салон.

«Собака оказалась между дверьми. Она завизжала. Я начала ее освобождать, и меня тоже зажало этими дверями. Потом водитель начал их открывать, я в этот момент потеряла опору, ступеньки были довольно крутые, и так получилось, что я упала между трамваем и остановкой», — рассказала пострадавшая РЕН ТВ.

Водитель трамвая, по ее словам, не принес ей извинений и уехал, даже не проверив, все ли с ней в порядке.

В результате падения девушка повредила ногу, она намерена зафиксировать ушиб у медиков и привлечь к ответственности МУП «Краснодарское трамвайное-троллейбусное управление». Заявление в полицию краснодарка уже написала.

В полиции города подтвердили обращение.

«В результате инцидент девушка получила повреждение ноги, также она рассказала участковому, что получила повреждение и собака. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», — рассказал порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.