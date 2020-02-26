Движение по трассе Адлер — Красная Поляна, перекрытой из-за отключения света, возобновили

Краснодарский край

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В Сочи в 16:00 сняли ограничение на проезд по федеральной дороге Адлер — Красная Поляна

К этому времени завершились ремонтно-восстановительные работы на подведомственной РЖД электроподстанции «Монастырь». На объекты дорожной инфраструктуры подали питание. 

Сейчас дорога работает в штатном режиме на всем протяжении, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как писали Юга.ру, движение по федеральной дороге Адлер — Красная Поляна временно закрыли вечером 24 февраля из-за аварии.

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Движение по трассе Адлер — Красная Поляна, перекрытой из-за отключения света, возобновили

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