Движение по трассе Адлер — Красная Поляна, перекрытой из-за отключения света, возобновили

Сейчас дорога работает в штатном режиме на всем протяжении, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

К этому времени завершились ремонтно-восстановительные работы на подведомственной РЖД электроподстанции «Монастырь». На объекты дорожной инфраструктуры подали питание.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.