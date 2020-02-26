Два отеля Сочи стали победителями премии гостеприимства Russian Hospitality Awards

Краснодарский край

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В число лучших представителей сферы гостеприимства в России вошли два сочинских отеля, которые завоевали награды престижной премии Russian Hospitality Awards

Премия присуждается уже шестой год и объединяет владельцев и топ-менеджмент сетевых и индивидуальных отелей, генеральных директоров международных сетей, гостиничных операторов, девелоперов, аудиторов, консультантов, общественные и специализированные медиа.

Церемония награждения прошла в Москве 21 февраля. Награды вручались победителям в 25 номинациях. В номинации «Лучший горнолыжный отель» победу одержал Radisson Hotel Rosa Khutor, лучшим курортным отелем 2019 года признан Ostrova SPA-отель.

Итоговые показатели участников складывались на основании экспертной оценки членов жюри, а также по результатам рейтинга отеля в системах онлайн-бронирования. В ходе отборочного этапа конкурса наибольшее число заявок поступило от представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ялты и Волгограда. Чтобы попасть в число лучших, участники в том числе должны были представить live-видео, демонстрирующее сплоченность и вовлеченность всей команды в участие в проекте, рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Напомним, всего на территории региона функционируют более 6 тыс. отелей, пансионатов и других средств размещения, порядка 70 из них работают по системе all inclusive.

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