В домах жителей Кубани и Адыгеи установили 200 тыс. умных электрических счетчиков

Компания «Россети Кубань» к февралю 2020 года установила своим потребителям в Краснодарском крае и Адыгее свыше 200 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии

Об этом глава компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев рассказал журналистам региональных СМИ во время пресс-конференции в Краснодаре.

Автоматизация систем учета электроэнергии проводится в рамках общей концепции цифровизации электросетей и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Руководство группы компаний «Россетей» поставило задачу создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру.

«Россети Кубань» работают в концепции цифровизации с 2018 года, устанавливая своим потребителям умные счетчики, которые стали первым этапом перехода сетей на «цифру», рассказали 26 февраля в пресс-службе компании.

«Для наших потребителей в рамках программ по модернизации парка приборов учета, реализуемых в обществе, умные счетчики устанавливаются бесплатно. Уже установлено более 200 тыс. умных счетчиков. Один из лидеров в этом направлении — сочинский энергорайон. Сегодня можно сказать, что мы завершили работы по созданию интеллектуальной системы контроля и учета электроэнергии в сочинском энергорайоне (район Большого Сочи и Туапсе). Там установлено около 100 тыс. новых приборов учета», — рассказал Сергей Сергеев.