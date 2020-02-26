В домах жителей Кубани и Адыгеи установили 200 тыс. умных электрических счетчиков
Компания «Россети Кубань» к февралю 2020 года установила своим потребителям в Краснодарском крае и Адыгее свыше 200 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии
Об этом глава компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев рассказал журналистам региональных СМИ во время пресс-конференции в Краснодаре.
Автоматизация систем учета электроэнергии проводится в рамках общей концепции цифровизации электросетей и нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Руководство группы компаний «Россетей» поставило задачу создать к 2030 году эффективную и опережающую мировые стандарты цифровую сетевую инфраструктуру.
«Россети Кубань» работают в концепции цифровизации с 2018 года, устанавливая своим потребителям умные счетчики, которые стали первым этапом перехода сетей на «цифру», рассказали 26 февраля в пресс-службе компании.
«Для наших потребителей в рамках программ по модернизации парка приборов учета, реализуемых в обществе, умные счетчики устанавливаются бесплатно. Уже установлено более 200 тыс. умных счетчиков. Один из лидеров в этом направлении — сочинский энергорайон. Сегодня можно сказать, что мы завершили работы по созданию интеллектуальной системы контроля и учета электроэнергии в сочинском энергорайоне (район Большого Сочи и Туапсе). Там установлено около 100 тыс. новых приборов учета», — рассказал Сергей Сергеев.
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Он отметил, что развитие интеллектуальных систем учета позволит создать основу для дальнейшей цифровой трансформации распределительной сети и получить качественно новый подход в обслуживании потребителей электроэнергии.
В течение 2020 года в зоне ответственности «Россети Кубань» установят свыше 50 тыс. приборов учета. На это потратят 1,4 млрд рублей инвестиций.
В энергокомпании назвали преимущества умных счетчиков:
- возможность экономить электроэнергию, самостоятельно контролируя нагрузки и выбирая метод расчета за потребленную электроэнергию по зонам суток. Счетчик запрограммирован на тарификацию по зонам суток, а потребитель может самостоятельно перенести на ночь работу энергоемких приборов;
- у потребителей исчезает необходимость обслуживать и ремонтировать приборы учета: ответственность за эксплуатацию полностью несет собственник умных счетчиков — электросетевая компания;
- добросовестные потребителиосвободятся от визитов контролеров, так как система интеллектуального учета работает как комплекс цифровых устройств, объединенных в единую сеть.
Потребитель может проверить свои показания и нагрузку при помощи удаленного дисплея, идентичная информация от потребительских приборов в автоматическом режиме передается на главный сервер энергокомпании и далее — в энергосбытовые организации, а счета на оплату присылают по почте или онлайн в личный кабинет.
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