Глава Адыгеи поручил создать добровольные пожарные команды в отдаленных поселениях
В Адыгее планируют перераспределить численность противопожарной службы для прикрытия девяти населенных пунктов республики
Глава Адыгеи 25 февраля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности поручил создать добровольные пожарные команды в удаленных поселениях.
«Необходимо сформировать список населенных пунктов, которые в первоочередном порядке нуждаются в пожарной охране, и поэтапно формировать добровольные пожарные команды, приобретать соответствующее оборудование. Со своей стороны МЧС поможет консультациями, обучением добровольцев», — подытожил Мурат Кумпилов.
По мнению начальника ГУ МЧС России по Адыгее, снизить число пожаров поможет профилактическая работа среди малоимущих и многодетных семей.
«В целях повышения уровня пожарной безопасности в домовладениях, в которых проживают многодетные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, наряду с выполняемым комплексом профилактических мероприятий по поручению главы Республики Адыгея в 2019 году организована и завершена работа по установке автономных пожарных извещателей в жилье», — сообщил Зыбкин.
Читайте также:
Автономные системы противопожарной защиты установили в домах 113 многодетных семей, в которых проживает 273 ребенка. Всего установлено 207 датчиков.
Читайте также
«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения»
Путин прокомментировал громкие дела 2019 года и работу силовиков