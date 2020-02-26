Глава Адыгеи поручил создать добровольные пожарные команды в отдаленных поселениях

Глава Адыгеи 25 февраля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности поручил создать добровольные пожарные команды в удаленных поселениях.

«Необходимо сформировать список населенных пунктов, которые в первоочередном порядке нуждаются в пожарной охране, и поэтапно формировать добровольные пожарные команды, приобретать соответствующее оборудование. Со своей стороны МЧС поможет консультациями, обучением добровольцев», — подытожил Мурат Кумпилов.

По мнению начальника ГУ МЧС России по Адыгее, снизить число пожаров поможет профилактическая работа среди малоимущих и многодетных семей.

«В целях повышения уровня пожарной безопасности в домовладениях, в которых проживают многодетные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, наряду с выполняемым комплексом профилактических мероприятий по поручению главы Республики Адыгея в 2019 году организована и завершена работа по установке автономных пожарных извещателей в жилье», — сообщил Зыбкин.