Турецкий медцентр «Анадолу» предложил специальные цены для онкопациентов из РФ
В 2020 году клиника предложила акцию, по которой клиент может пройти обследование ПЭТ-КТ и проконсультироваться у онколога в европейском медцентре по цене подобной услуги в РФ
Диагностика позволяет выявить онкологию на ранних стадиях, поэтому специалисты клиники «Анадолу» не только работают над новыми программами, но и пытаются популяризировать свои услуги. В 2020 году клиника предложила акцию, по которой клиент может пройти обследование ПЭТ-КТ и получить консультацию медицинского онколога в одном из лучших медицинских центров Европы по цене подобной услуги в РФ.
Стоимость услуги — 54 тыс. рублей. В нее входит обследование ПЭТ-КТ всего тела на томографе последнего поколения и консультация профессора «Анадолу» с уточнением диагноза и рекомендациями по лечению.
Компьютерная томография:
54 тыс. рублей — это средняя стоимость услуги ПЭТ-КТ в РФ. Клиентам «Анадолу» предложен бесплатные услуги переводчика и трансфер из аэропорта и обратно.
Компьютерная томография (КТ) — метод исследования внутренних органов, который позволяет рано диагностировать заболевания. В сочетании с ПЭТ — позитронной эмиссионной томографией, метод позволяет выявить раковый процесс даже на начальной стадии. Также метод наиболее эффективен при наблюдении за онкопациентом во время и после лечения.
Кому показано пройти ПЭТ-КТ:
- пациентам, которым на основании других исследований был поставлен онкологический диагноз;
- пациентам, проходящим химиотерапию, — чтобы оценить динамику развития опухоли и успешность выбранного курса, а также после удаления опухоли;
- пациентам, полностью прошедшим лечение;
Клиника не рекомендует ПЭТ-КТ людям, которые просто хотят пройти обследование: ведь во время процедуры происходит радиоактивное воздействие на организм. Есть другие методы диагностики рака, например, онкологический чек-ап.
Медцентр «Анадолу» находится в пригороде Стамбула — в районе Гебзе на берегу Мраморного моря. Он принадлежит некоммерческому фонду «Анадолу» и обладает двумя сертификатами и наградой ESMO (Европейское сообщество медицинской онкологии), аккредитацией JCI (Объединенная международная комиссия, США), аккредитацией в области интервенционной онкологии IASIOS, а также аккредитацией OECI (Организация европейских онкологических институтов).
Медицинский центр «Анадолу» не оказывает медицинских услуг на территории РФ. Обратиться за бесплатной консультацией можно в представительство клиники в Краснодаре на ул. Северной, 326, оф. 821, по телефону 88622602722 или на сайте клиники.
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