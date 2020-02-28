Турецкий медцентр «Анадолу» предложил специальные цены для онкопациентов из РФ

В 2020 году клиника предложила акцию, по которой клиент может пройти обследование ПЭТ-КТ и проконсультироваться у онколога в европейском медцентре по цене подобной услуги в РФ

Диагностика позволяет выявить онкологию на ранних стадиях, поэтому специалисты клиники «Анадолу» не только работают над новыми программами, но и пытаются популяризировать свои услуги. В 2020 году клиника предложила акцию, по которой клиент может пройти обследование ПЭТ-КТ и получить консультацию медицинского онколога в одном из лучших медицинских центров Европы по цене подобной услуги в РФ. Стоимость услуги — 54 тыс. рублей. В нее входит обследование ПЭТ-КТ всего тела на томографе последнего поколения и консультация профессора «Анадолу» с уточнением диагноза и рекомендациями по лечению.

54 тыс. рублей — это средняя стоимость услуги ПЭТ-КТ в РФ. Клиентам «Анадолу» предложен бесплатные услуги переводчика и трансфер из аэропорта и обратно. Компьютерная томография (КТ) — метод исследования внутренних органов, который позволяет рано диагностировать заболевания. В сочетании с ПЭТ — позитронной эмиссионной томографией, метод позволяет выявить раковый процесс даже на начальной стадии. Также метод наиболее эффективен при наблюдении за онкопациентом во время и после лечения.