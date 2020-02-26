В Краснодаре на неделю ограничат проезд по Северному мосту

В Краснодаре с 26 февраля по ночам будут ограничивать движение автомобилей на Северном мосту

С 26 февраля по 3 марта с 23:00 до 5:00 движение транспорта частично ограничат по двум правым полосам Северного путепровода через улицу Тихорецкую в направлении Ялтинской. По мере выполнения работ бригада рабочих будет смещаться с правой в левую часть моста. Специалисты проведут ремонт резиновых компенсаторов деформационных швов, рассказали 26 февраля в пресс-службе администрации Краснодара.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что резиновые компенсаторы защищают швы путепровода от излишней влаги, льда, мусора, а также помогают продлить срок эксплуатации строительных материалов и конструкций моста.