В Краснодаре на неделю ограничат проезд по Северному мосту

Краснодарский край

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В Краснодаре с 26 февраля по ночам будут ограничивать движение автомобилей на Северном мосту

С 26 февраля по 3 марта с 23:00 до 5:00 движение транспорта частично ограничат по двум правым полосам Северного путепровода через улицу Тихорецкую в направлении Ялтинской. По мере выполнения работ бригада рабочих будет смещаться с правой в левую часть моста. Специалисты проведут ремонт резиновых компенсаторов деформационных швов, рассказали 26 февраля в пресс-службе администрации Краснодара.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что резиновые компенсаторы защищают швы путепровода от излишней влаги, льда, мусора, а также помогают продлить срок эксплуатации строительных материалов и конструкций моста.

Напомним, в прошлый раз температурные швы на Северных мостах ремонтировали в ноябре 2019 года, а до этого — в 2015 году.

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