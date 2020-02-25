В Майкопе создадут 150 больших кукол Масленицы 

Адыгея

Распечатать

Участники праздника «Майкопская Масленица» создадут кукол-чучело «Сударыня — Масленица», которые выставят 1 марта на центральной площади столицы Адыгеи

Уже принято более 150 индивидуальных и коллективных заявок, сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Читайте также:

По словам собеседника, итоги конкурса подведут в первый день весны. Главный критерий оценки изделий — верность традициям в изготовлении масленичной куклы, оригинальность и самобытность, а также нестандартный подход в использовании техник и материалов.

В рамках празднования Масленицы на площади имени Ленина в течение семи дней организуют театрализованные представления, игры, конкурсы, выступления творческих коллективов. Там установили стилизованные домики, где можно отведать блинов и горячего чаю из самоваров. Также будет работать ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, планируется проведение различных мастер-классов.

Майкоп Праздники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Майкопе создадут 150 больших кукол Масленицы 
В Краснодаре начали снимать светящиеся круги на Красной
На Сочинской таможне начался массовый ввоз мимозы из Абхазии
Власти Краснодара проверят законность коммерческой стройки на месте планируемого трамвайного кольца на Московской
Жителя Кубани оштрафовали за пост про «вора» и «самозванца» Путина
В Сочи в штормящее море унесло двух школьников, которые переходили реку

Лента новостей

Реклама на портале