В Майкопе создадут 150 больших кукол Масленицы 

Уже принято более 150 индивидуальных и коллективных заявок, сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

По словам собеседника, итоги конкурса подведут в первый день весны. Главный критерий оценки изделий — верность традициям в изготовлении масленичной куклы, оригинальность и самобытность, а также нестандартный подход в использовании техник и материалов.

В рамках празднования Масленицы на площади имени Ленина в течение семи дней организуют театрализованные представления, игры, конкурсы, выступления творческих коллективов. Там установили стилизованные домики, где можно отведать блинов и горячего чаю из самоваров. Также будет работать ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, планируется проведение различных мастер-классов.