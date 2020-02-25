На Сочинской таможне начался массовый ввоз мимозы из Абхазии

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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На российско-абхазской границе в конце февраля стартовал массовый ввоз акации серебристой, которую в народе называют мимозой

Первые партии мимозы начали ввозить из республики в первых числах месяца. А к 25 февраля сочинские таможенники уже оформили более 25 тонн цветов стоимостью 45 тыс. долларов США.

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Цветы перевозят как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей. Для транспортировки цветы герметично упаковываются, перевозятся в условиях поддержания определенного температурного режима во избежание пересыхания и порчи.

Основные поставки ожидаются до первых чисел марта. В нынешнем году планируется оформить порядка 150 тонн праздничного цветка, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

По данным таможенников, в 2019 году на российско-абхазской границе оформили около 150 тонн цветов. А в 2018-м из Абхазии ввезли около 90 тонн. Самым неурожайным на этот цветок стал 2017-й год — тогда из-за аномальных холодов поставки сократились в несколько раз, в то время как в 2016-м экспорт мимозы составил 267 тонн.

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