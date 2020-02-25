Высокопоставленный таможенник в 8 раз завысил стоимость работ при строительстве кинологического центра в Адыгее

Адыгея, Краснодарский край

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На чиновника Южного таможенного управления завели уголовное дело за нарушения при строительстве кинологического центра ЮТУ в Адыгее

Фигурантом дела стал начальник отдела капстроительства объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы ЮТУ ФТС России. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями во время оформления документов при строительстве кинологического центра (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, он подписал акты выполненных работ о строительном контроле, на основании которых Краснодарская таможня перечислила на расчетный счет подрядчика — ООО «ИСК» более 10 млн рублей. При этом фирма не представила документов, подтверждающих размер понесенных затрат, а перечисленная сумма значительно превышала размер расходов на них, который должен был составить не более 0,2 % от полной сметной стоимости в 1,2 млн рублей.

По данным ведомства, подозреваемый своими действиями причинил государству материальный ущерб на сумму почти 8,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте СКР.

Мошенничество Превышение полномочий Строительство Таможня

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