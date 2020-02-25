За последние три года компания «Россети Кубань» вложила 4,5 млрд рублей в модернизацию 15 станций в Краснодаре

За последние три года компания «Россети Кубань» вложила более 4,5 млрд рублей в модернизацию питающих центров Краснодара и его пригорода

В 2020 году энергетики планируют реконструировать семь подстанций — «Пашковская», «Почтовая», «Центральная», «Южная», «Западная-2», «РИП», «Калинино». Также компания намерена начать строительство цифровой подстанции «Ангарская». Об этом в пресс-службе компании сообщили 25 февраля.

Для повышения надежности электроснабжения нынешних потребителей и обеспечения дополнительной энергомощностью новых абонентов запланировано создание двух кабельных линий «Восточная-Центральная» и новой подстанции в цифровом формате «Ангарская» с установкой двух силовых трансформаторов по 25 МВА каждый.

Запланированные работы повысят надежность электроснабжения более чем 400 социально значимых объектов и около 480 тыс. жителей города. Также модернизация позволит подключать новых абонентов.

«За последние три года компания "Россети Кубань" вложила более 4,5 млрд рублей инвестиций в развитие энергокомплекса Краснодара и его пригорода, реконструировано 15 крупных питающих центров. Это повысило надежность снабжения более чем 500 социально значимых объектов и 460 тыс. жителей краевой столицы», — отметил гендиректор компании Сергей Сергеев.