Программисты, учителя и медики. Стало известно, представители каких профессий болеют чаще всего

25 февраля «Известия» опубликовали результаты исследования, сделанного по заказу Минздрава РФ, о том, представители каких профессий болеют чаще остальных

Исследование провели специалисты портала по поиску работы HeadHunter, сообщили «Известия» со ссылкой на документ.

Аналитики выяснили, что проблемы с сердцем и сосудами есть почти у каждого третьего работающего россиянина. Каждый четвертый страдает нарушением опорно-двигательного аппарата, а у каждого пятого есть проблемы с желудком.

Читайте также: Интервью двух краснодарских врачей

Чаще всего работники отправляются на больничный при заболевании гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Среди опрошенных таковых оказалось 77%. При этом больше всего вирусные заболевания распространены в IT-сфере (90%), среди преподавателей (86%) и медиков (77%).

Также медработники и учителя больше представителей других профессий подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Среди медиков проблемы с сердцем есть у 29%, среди учителей — у 26%.

«Именно эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости. Работа тех же учителей связана с постоянным волнением за учеников. Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены», — цитирует телеканал «360» ведущего научного сотрудника Института профилактической медицины, кардиолога Ольгу Молчанову.

Кроме того, эксперты выяснили, что 30% представителей IT-сферы страдают от проблем с опорно-двигательной системой. Также этот показатель высок в госструктурах (24%) и среди медиков (23%). Ольга Молчанова объяснила это тем, что представители таких профессий мало двигаются.