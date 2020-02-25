В центре Краснодара реконструируют цветочные часы

Реконструкцию цветочных часов на пересечении улиц Красной и Гаврилова обсудили на аппаратном совещании в администрации Краснодара. По словам Первышова, городскому департаменту архитектуры и градостроительства необходимо завершить все работы, связанные с согласованием проекта реконструкции.

«Хорошо, что собственник соседнего здания не отказывается и проявляет в этой части инициативу, добивается вместе с нами приведения этого объекта в отличное состояние. Действительно, объект знаковый, находится на центральной улице. Здесь необходимо проработать все детали и навести порядок», — заявил глава города.