В центре Краснодара реконструируют цветочные часы

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов 25 февраля рассказал о планах по реконструкции цветочных часов на улице Красной

Реконструкцию цветочных часов на пересечении улиц Красной и Гаврилова обсудили на аппаратном совещании в администрации Краснодара. По словам Первышова, городскому департаменту архитектуры и градостроительства необходимо завершить все работы, связанные с согласованием проекта реконструкции.

«Хорошо, что собственник соседнего здания не отказывается и проявляет в этой части инициативу, добивается вместе с нами приведения этого объекта в отличное состояние. Действительно, объект знаковый, находится на центральной улице. Здесь необходимо проработать все детали и навести порядок», — заявил глава города.

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Цветочные часы диаметром 10,5 метров открыли в Краснодаре в 2007 году. Они стали третьими по величине и первыми в России, где использовали часовой механизм отечественного производства. Он находится под землей, а сверху циферблат оформлен цветочным орнаментом. Общая площадь цветочной композиции — 80 кв. метров.

Последний раз цветочные часы на Красной реконструировали в сентябре 2017 года.

Архитектура Благоустройство Краснодар

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