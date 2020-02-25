Трассу Адлер — Красная Поляна перекрыли из-за отключения света
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи вечером 24 февраля из-за аварии временно закрыли движение по федеральной дороге Адлер — Красная Поляна
Причиной стало возгорание на подведомственной РЖД электроподстанции «Монастырь».
«Прервано электроснабжение на участке с 6 по 41 км, включая три тоннеля», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Представитель пресс-службы уточнил, что поток машин в целях обеспечения безопасности дорожного движения перенаправили на дублирующую трассу А-149 Адлер — Красная Поляна.
Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи из-за ремонта ограничили проход и проезд на транспортной развязке «Голубые Дали».