Трассу Адлер — Красная Поляна перекрыли из-за отключения света

Краснодарский край

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В Сочи вечером 24 февраля из-за аварии временно закрыли движение по федеральной дороге Адлер — Красная Поляна

Причиной стало возгорание на подведомственной РЖД электроподстанции «Монастырь».

«Прервано электроснабжение на участке с 6 по 41 км, включая три тоннеля», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Представитель пресс-службы уточнил, что поток машин в целях обеспечения безопасности дорожного движения перенаправили на дублирующую трассу А-149 Адлер — Красная Поляна.

Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи из-за ремонта ограничили проход и проезд на транспортной развязке «Голубые Дали».

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