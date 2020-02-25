Трассу Адлер — Красная Поляна перекрыли из-за отключения света

Как писали Юга.ру, в декабре в Сочи из-за ремонта ограничили проход и проезд на транспортной развязке «Голубые Дали».

«Прервано электроснабжение на участке с 6 по 41 км, включая три тоннеля», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

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