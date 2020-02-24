Врач «Локомотива-Кубани» помог спасти пассажирку «Ласточки» с сердечным приступом

Краснодарский край, Вся Россия

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Врач молодежной команды «Локомотив-Кубань» Виктор Ребров помог спасти женщину, которой стало плохо в скоростном поезде

22 февраля команда 2003 года рождения возвращалась в Краснодар после учебно-тренировочных сборов в Абрау-Дюрсо, где в течение недели готовилась к финалу первенства России, рассказали в пресс-службе клуба.

Баскетболисты и административный персонал ехали на «Ласточке», где по громкой связи прозвучало объявление, что одному из пассажиров стало плохо и нужна помощь. Врач команды Виктор Ребров проследовал в вагон, где, как оказалось, у женщины начался сердечный приступ.

«Там были уже несколько специалистов, но только у нас оказались нужные лекарства. Мы оказали первую помощь, купировали болевой синдром и нормализовали давление. Ничего особенного, просто помогли человеку. Рад, что ей стало лучше», — отметил Ребров.

Юга.ру ранее рассказывали, как в августе 2018 года врач ФК «Армавир» Андрей Пивоваров спас двух людей в самолетах за время поездки команды на игру во Владивосток — у одного из них были судороги, у другого очень сильно поднялось давление и он практически начал терять сознание.

Железная дорога Медицина Общественный транспорт ПБК «Локомотив-Кубань»

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