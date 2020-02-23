Суд отстранил от работы главу коллекторской фирмы из Сочи, которая рассылала угрозы

Краснодарский край, Вся Россия

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23 февраля стало известно о том, что суд впервые в российской практике отстранил от работы главу коллекторской фирмы, которая из Сочи рассылала сообщения с угрозами и применяла программу автодозвона

После того, как несколько жителей Москвы обратились с жалобами в прокуратуру, в ведомстве провели проверку. Выяснилось, что работники сочинской компании использовали для общения с людьми систему автодозвона. Причем звонки производились чаще, чем это разрешено законом. Кроме того, компания направляла должникам многочисленные сообщения с оскорблениями, ненормативной лексикой и угрозами в адрес близких.

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В результате в Арбитражный суд Москвы направили протокол об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Ранее компанию уже привлекали к штрафам за подобные нарушения, поэтому суд отстранил гендиректора от управления фирмой на полгода. Это первый случай в российской судебной практике, пишет ТАСС.

Закон Сочи Суд

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