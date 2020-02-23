23 февраля стало известно о том, что суд впервые в российской практике отстранил от работы главу коллекторской фирмы, которая из Сочи рассылала сообщения с угрозами и применяла программу автодозвона

После того, как несколько жителей Москвы обратились с жалобами в прокуратуру, в ведомстве провели проверку. Выяснилось, что работники сочинской компании использовали для общения с людьми систему автодозвона. Причем звонки производились чаще, чем это разрешено законом. Кроме того, компания направляла должникам многочисленные сообщения с оскорблениями, ненормативной лексикой и угрозами в адрес близких.