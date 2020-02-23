В Дании умер создатель фигурки Lego-человека
В мире Анастасия Щеглова
В Дании 22 февраля умер автор фигурки Lego-человека Йенс Нигард Кнудсен
Мужчина скончался в возрасте 78 лет. Он умер от бокового амиотрофического склероза, пишет RT.
Йенс Нигард Кнудсен работал в компании Lego с 1968 по 2000 годы. В конце 1970-х годов он создал знаменитую желтую фигурку мини-человека, у которого могли двигаться руки и ноги.
Напомним, аналогичное заболевание диагностировали у физика Стивена Хокинга в 21 год. В 2018 гду он скончался в возрасте 76 лет.
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