В Дании умер создатель фигурки Lego-человека

Мужчина скончался в возрасте 78 лет. Он умер от бокового амиотрофического склероза, пишет RT.

Йенс Нигард Кнудсен работал в компании Lego с 1968 по 2000 годы. В конце 1970-х годов он создал знаменитую желтую фигурку мини-человека, у которого могли двигаться руки и ноги.

Напомним, аналогичное заболевание диагностировали у физика Стивена Хокинга в 21 год. В 2018 гду он скончался в возрасте 76 лет.