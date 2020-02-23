В Дании умер создатель фигурки Lego-человека

В мире

Распечатать

В Дании 22 февраля умер автор фигурки Lego-человека Йенс Нигард Кнудсен

Мужчина скончался в возрасте 78 лет. Он умер от бокового амиотрофического склероза, пишет RT.

Йенс Нигард Кнудсен работал в компании Lego с 1968 по 2000 годы. В конце 1970-х годов он создал знаменитую желтую фигурку мини-человека, у которого могли двигаться руки и ноги.

Напомним, аналогичное заболевание диагностировали у физика Стивена Хокинга в 21 год. В 2018 гду он скончался в возрасте 76 лет. 

Дети Развлечения

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Дании умер создатель фигурки Lego-человека
В центре Краснодара встали трамваи и образовались пробки во время проведения ультрамарафона
В Динском районе благоустроят воинское захоронение
Начало недели на Кубани будет дождливым и ветреным
ФК «Краснодар» исполнилось 12 лет
В Сочи выбрали территории для строительства скверов, спортплощадки и набережной в 2021 году

Лента новостей

Статьи

Путин, Галицкий, Хабиб и другие

Кто из известных российских мужчин служил в армии?

Статьи

Грозовые ворота, капище, дольмены, водопады и парк развлечений

Зачем стоит съездить в Геленджик на длинных выходных

Куда везут мусор из пяти муниципалитетов Краснодарского края, неизвестно

Работа полигона ТКО в Белореченске временно приостановлена

Реклама на портале