В центре Краснодара встали трамваи и образовались пробки во время проведения ультрамарафона
В Краснодаре 23 февраля более тысячи человек стали участниками легкоатлетического забега, во время марафона в центре осложнилось движение машин и общественного транспорта
Ранее Юга.ру писали о том, что из-за мероприятия в центре города ограничат движение с 6:00 до 14:00. По данным приложения «Яндекс.Карты», на 13:00 в центре города зафиксирована пробка по Октябрьской, от Чапаева до Северной, — здесь машины двигаются со скоростью 7 км/ч. Также движение осложнено по Красноармейской, от Орджоникидзе до Длинной, — там скорость потока составляет 5 км/ч. Наиболее медленно машины едут по Коммунаров — от Карасунской до Кузнечной. На этом участке скорость потока составляет 3 км/ч. Кроме того, пробка зафиксирована на участках улиц Калинина и Кузнечной, примыкающих к Красной.
Также 23 февраля в паблике «Типичный Краснодар» в инстаграме написали о том, что на пересечении улиц Горького и Красной встали трамваи:
«На Красной и Горького трамваи стояли и ждали 20 минут, пока участники пробегут. Люди опаздывают на работу».
В МУП КТТУ порталу Юга.ру подтвердили, что в центре города наблюдается простой трамваев по некоторым направлениям:
«Да, действительно, задержки составляют 20-35 минут. Но информация о мероприятии давалась заранее, на официальных страницах», — сообщил пресс-секретарь предприятия Евгений Белявский.
В массовом забеге принимают участие около 1,2 тыс. человек из Краснодара и более чем 50 городов России. В рамках марафона организовали четыре дистанции — на 5, 10, 25 и 50 км.
В дистанции на 5 км принял участие мэр города Евгений Первышов и его помощник Владимир Вербицкий. Кроме того, участником марафона стал 81-летний житель Краснодара Михаил Кузьмин. По данным пресс-службы мэрии Краснодара, он победитель всероссийских и международных любительских соревнований по легкой атлетике.
Маршрут забега проходит от Главной городской площади по улице Красной до фонтана у Законодательного Собрания края и обратно.
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