В Динском районе благоустроят воинское захоронение

Краснодарский край

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В поселке Агроном Динского района реконструируют памятник разведчикам, погибшим при освобождении района в Великой Отечественной войне

Ранее могила солдат находилась там же, где они погибли — в поселке Зарождение. В 1965 году прах перезахоронили в поселке Агроном и установили в этом месте памятник.

Постамент и гробницу облицевали гранитными плитами. Кроме того, у памятника укрепили бетонное основание, а около него благоустроили территорию. До 9 мая 2020 года планируется озеленить участок, на котором находится захоронение, и провести туда освещение. Всего на благоустройство мемориала выделили 600 тыс. рублей, сообщили 22 февраля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру 20 февраля, в Сочи в 2020 году планируют открыть новый мемориальный комплекс с Вечным огнем и военной техникой.

Великая Отечественная война День Победы Динской район Памятники

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