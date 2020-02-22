В Сочи выбрали территории для строительства скверов, спортплощадки и набережной в 2021 году

Краснодарский край

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Жители Сочи определили зеленые зоны, которые благоустроят в первую очередь в 2021 году

На курорте 21 февраля подвели итоги рейтингового голосования за общественные пространства, в рамках которого определили зеленые зоны для первостепенного благоустройства. Напомним, что народное голосование по выбору зон прошло в Сочи 16 февраля. 

В каждом внутригородском районе представили по два проекта. Наибольшее количество голосов в Центральном районе жители отдали за создание сквера на улице Крымской, 65 «Б». В Хостинском районе самым востребованным проектом оказалась муниципальная спортивно-оздоровительная площадка по улице Искры между домами № 66/2 и 66/3. В Адлерском районе жители проголосовали за благоустройство территории на улице Молокова, 32. В Лазаревском районе победил проект реконструкции набережной реки Псезуапсе, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре выбрали зеленые зоны, которые будут благоустраивать в 2021 году. 

Благоустройство Выборы Парки Сочи

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