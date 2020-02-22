На Кубани в 2020 году хотят трудоустроить более 50 тыс. человек с ограничениями по здоровью

Об этом Минькова рассказала 21 февраля на совещании по социальным вопросам. Сейчас в регионе живет 137 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья. Из них работают около 40 тыс.

«Совершенно очевидно, что нужно помочь тысячам людей найти работу. В этом году должно быть трудоустроено 52,5 тысяч человек. А значит, нужно активнее вести диалог с работодателями, информировать о банке вакансий, который специально для этого создан в крае», — рассказала Минькова.

Министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша добавил, что одним из инструментов решения проблемы является квотирование рабочих мест. Работодатели Кубани выделили свыше 17 тыс. квот для приема инвалидов, в то же время невостребованными остались 26%, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.