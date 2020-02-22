Сбербанк поможет комплексному развитию Краснодарского края

Сбербанк и власти Краснодарского края обсудили сотрудничество и роль банка по комплексному развитию территории в 2020 году

Одним из ключевых направлений в прошлом году стала поддержка строительной отрасли. Доля финансирования жилищного строительства в крае составила более 80%. При этом на Кубань приходится 51% от общего объема финансирования строительства жилья на юге России и Северном Кавказе. В прошлом году Сбербанк одобрил только в Краснодарском крае 34 сделки на сумму 31,2 млрд рублей, в том числе с эскроу-счетами — 21 решение на 26,8 млрд рублей. При этом банк по линии ипотечного кредитования предоставил населению Краснодарского края 47 млрд рублей кредитных средств (около 41% от общего объема выдачи на рынке).

Основными совместными задачами на 2020 год стали экспертиза инвестиционных проектов, цифровизация экономики и поддержка социальной сферы. Эти вопросы обсудили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

Также на встрече обсудили вопросы развития безналичной инфраструктуры и цифровизации региональной экономики. В Краснодарском крае формируют экосистему безналичных платежей и реализуют проект «Безналичная Кубань», к которому подключено 59 тыс. торговых точек. В Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Анапе, Геленджике, станицах Новокубанской, Динской и Тбилисском районе уже внедрили безналичную оплату проезда на более чем 1,9 тыс. единицах общественного транспорта, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Кроме того, в 110 удаленных сельских населенных пунктах реализуют проект по выдаче наличных денег в торговых точках. Жители Кубани благодаря сервису «Плати QR» могут оплачивать покупки смартфонами с помощью QR-кода. Подобное решение применяется в 4,2 тыс. магазинах края.

«Только за 2019 год мы заключили 7 тыс. кредитных сделок в корпоративном сегменте, на сумму более 288 млрд рублей. Более 100 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Краснодарского края обслуживаются в Сбербанке, это каждое третье предприятие региона. Количество активных корпоративных клиентов банка за прошедший год выросло на 22%», — рассказал Титов.