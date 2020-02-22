HBO выпустит специальную серию «Друзей»

Эту информацию официально подтвердила компания WarnerMedia (владеет телеканалом HBO). Однако серию выпустят в непривычном формате — в виде разговорного шоу с актерами, сообщает телеканал «360». Пока больше подробности неизвестно.

Актриса Дженнифер Энистон в своем инстаграме опубликовала фотографию с главными героями сериала и подписала «Это происходит…». Аналогичное фото появилось и на страницах других «друзей». Также сообщается, что каждый актер получит за съемки не менее 2,5 млн долларов, а эпизод покажут в мае этого года.