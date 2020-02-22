HBO выпустит специальную серию «Друзей»
Специальный эпизод сериала «Друзья» выйдет на экраны в мае 2020 года
Эту информацию официально подтвердила компания WarnerMedia (владеет телеканалом HBO). Однако серию выпустят в непривычном формате — в виде разговорного шоу с актерами, сообщает телеканал «360». Пока больше подробности неизвестно.
Актриса Дженнифер Энистон в своем инстаграме опубликовала фотографию с главными героями сериала и подписала «Это происходит…». Аналогичное фото появилось и на страницах других «друзей». Также сообщается, что каждый актер получит за съемки не менее 2,5 млн долларов, а эпизод покажут в мае этого года.
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«Друзья» — американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий «Эмми» и премию «Золотой глобус». С 1994 по 2004 год вышло 10 сезонов сериала — в общей сложности 236 эпизодов.
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