В центре Краснодара ограничат движение во время ультрамарафона HardRun

В Краснодаре 23 февраля ограничат движение транспорта на центральных улицах на время проведения забега HardRun

Участники ультрамарафона HardRun пробегут от Главной городской площади по улице Красной до фонтана у Законодательного собрания края и вернутся обратно. Участникам самой длинной дистанции — 50 км предстоит преодолеть десять кругов. Старты начнутся в 8:00.

Движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 14:00 на следующих участках:

по Красной — от Калинина до Длинной;

по Буденного — от Коммунаров до Рашпилевской;

по Красноармейской — от Длинной до Кузнечной;

по Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной;

на участке от Красноармейской до Рашпилевской по Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре установят временные дорожные знаки и ограждения, отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.