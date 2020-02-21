В центре Краснодара ограничат движение во время ультрамарафона HardRun
В Краснодаре 23 февраля ограничат движение транспорта на центральных улицах на время проведения забега HardRun
Участники ультрамарафона HardRun пробегут от Главной городской площади по улице Красной до фонтана у Законодательного собрания края и вернутся обратно. Участникам самой длинной дистанции — 50 км предстоит преодолеть десять кругов. Старты начнутся в 8:00.
Движение транспорта будет ограничено с 6:00 до 14:00 на следующих участках:
- по Красной — от Калинина до Длинной;
- по Буденного — от Коммунаров до Рашпилевской;
- по Красноармейской — от Длинной до Кузнечной;
- по Орджоникидзе — от Красноармейской до Красной;
- на участке от Красноармейской до Рашпилевской по Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре установят временные дорожные знаки и ограждения, отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
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