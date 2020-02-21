В России отменили советскую норму о бесплатной выдаче молока «за вредность»
21 февраля в России вступило в силу постановление правительства об упразднении ряда актов времен СССР
Кабмин упразднил более 3,6 тыс. актов, действовавших со времен Советского союза. Том числе и постановление Совета министров СССР 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим, занятым на предприятиях с вредными условиями труда.
«Молочный паек» был придуман еще Владимиром Лениным, пишет «Парламентская газета». Именно он решил выдавать молоко голодающим трудящимся Путиловского завода в Петрограде. Вскоре норму о выдаче молока включили в Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года.
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В 1965 году по поручению Совета министров СССР Минздрав разработал «Правила бесплатной выдачи молока и других равноценных продуктов». Так, каждому рабочему полагалось 0,5 л молока в день за смену. Брать несколько порций напитка или получать молочный паек деньгами было запрещено.
Как сообщает RT, после отмены советского акта рабочим продолжат выдавать молочный паек, так как такая норма закреплена в Трудовом кодексе РФ и подзаконных актах. Правда, теперь работник может получить вместо молока кисломолочные продукты, творог или сыр. Кроме того, при желании молочную норму теперь можно получить и в денежном эквиваленте.
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