В России отменили советскую норму о бесплатной выдаче молока «за вредность»

21 февраля в России вступило в силу постановление правительства об упразднении ряда актов времен СССР

Кабмин упразднил более 3,6 тыс. актов, действовавших со времен Советского союза. Том числе и постановление Совета министров СССР 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим, занятым на предприятиях с вредными условиями труда.

«Молочный паек» был придуман еще Владимиром Лениным, пишет «Парламентская газета». Именно он решил выдавать молоко голодающим трудящимся Путиловского завода в Петрограде. Вскоре норму о выдаче молока включили в Кодекс законов о труде РСФСР 1922 года.

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В 1965 году по поручению Совета министров СССР Минздрав разработал «Правила бесплатной выдачи молока и других равноценных продуктов». Так, каждому рабочему полагалось 0,5 л молока в день за смену. Брать несколько порций напитка или получать молочный паек деньгами было запрещено.